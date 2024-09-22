лукашенко встретился с лидером так называемой «днр» пушилиным: в МИД назвали это пренебрежением к суверенитету Украины

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем российской оккупационной власти в так называемой «днр» Денисом Пушилиным. В МИД Украины заявили, что это очередное проявление пренебрежения к суверенитету страны и предупредили, что такие действия будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Детали

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины - проведение «официальной» встречи Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным - заявили в министерстве.

В Киеве отмечают, что эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями кремля. Соответственно она не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами республики Беларусь.

Также в МИД подчеркнули, что Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно «принципов» сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

В Министерстве иностранных дел заявили, что на фоне постоянных контактов белорусских чиновников с российскими марионетками с временно оккупированных территорий Украины постоянные заявления Александра Лукашенко о его «теплых чувствах» к «братскому украинскому народу» звучат как насмешка.

В целом же его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами.

Упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений - подытоживают в украинском МИДе.

Контекст

В четверг, 19 сентября, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с главарем террористической организации «днр» денисом пушилиным.

Лукашенко во время встречи заявил о готовности «развивать сотрудничество» с оккупированным Россией регионом и напомнил, что Беларусь «всегда сотрудничала с Донецкой областью», когда она была под контролем Украины.

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