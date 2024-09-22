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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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лукашенко встретился с лидером так называемой «днр» пушилиным: в МИД назвали это пренебрежением к суверенитету Украины

лукашенко встретился с лидером так называемой «днр» пушилиным: в МИД назвали это пренебрежением к суверенитету Украины

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 15:24  •  4406 просмотра

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Украина осудила встречу Лукашенко с представителем оккупационной власти «ДНР» Пушилиным. МИД предупредил о негативных последствиях для украинско-белорусских отношений из-за этого проявления пренебрежения к суверенитету Украины.

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем российской оккупационной власти в так называемой «днр» Денисом Пушилиным. В МИД Украины заявили, что это очередное проявление пренебрежения к суверенитету страны и предупредили, что такие действия будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Детали 

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины - проведение «официальной» встречи Александра Лукашенко с представителем российской оккупационной власти на временно оккупированной части территории Донецкой области Украины Денисом Пушилиным

- заявили в министерстве. 

В Киеве отмечают, что эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями кремля. Соответственно она не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами республики Беларусь.

Также в МИД подчеркнули, что Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно «принципов» сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства.

В Министерстве иностранных дел заявили, что на фоне постоянных контактов белорусских чиновников с российскими марионетками с временно оккупированных территорий Украины постоянные заявления Александра Лукашенко о его «теплых чувствах» к «братскому украинскому народу» звучат как насмешка.

В целом же его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами.

Упомянутые недружественные действия политического руководства Беларуси не могут остаться без должного реагирования и будут иметь негативные последствия для украинско-белорусских отношений

- подытоживают в украинском МИДе. 

Контекст

В четверг, 19 сентября, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с главарем террористической организации «днр» денисом пушилиным.

Лукашенко во время встречи заявил о готовности «развивать сотрудничество» с оккупированным Россией регионом и напомнил, что Беларусь «всегда сотрудничала с Донецкой областью», когда она была под контролем Украины.

"Давайте закінчимо цю бійку": лукашенко запропонував росії та Україні "сісти за стіл переговорів"15 августа 2024, 13:59 • 101101 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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