"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

белорусский диктатор александр лукашенко призывает завершить войну в Украине за столом переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу "россия", передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пусть в этом котле все сдохнут", - рассказал лукашенко.

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По его словам, "это высокопоставленные чиновники об этом говорят. Американского происхождения (немного открою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили".

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