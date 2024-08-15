лукашенко угрожает ядерным оружием в случае нарушения границы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает применить ядерное оружие, если иностранные войска нарушат границу его стран. Об этом белорусский лидер заявил в интервью пропагандисту Евгению Попову, передает УНН.

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Говоря о "красной кнопке", Лукашенко заявил, что "по периметру Беларуси и РФ уже нажали красные эти кнопки" и "осталось только "самую красную" нажать".

Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (Западу. - Ред.) прямо сказал - хоть они там и говорят: глупый, применит оружие: «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же - граница нашего Союзного государства - заявил президент Беларуси.

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Справочно

Союзное Государство основывается на предварительном договоре между Россией и Беларусью, который заключили еще в 1997 году. С тех пор процесс построения «государства» начался - страны работают над организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

Напомним,

Президент Беларуси лукашенко заявил, что 9 августа ПВО сбила несколько целей, предположительно дронов, над территорией Беларуси. По его словам, они прилетели из Украины, но доказательств он не предоставил.