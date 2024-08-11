Киев • УНН
Минобороны беларуси сообщило о приведении механизированных подразделений в готовность к выполнению задач. Военная техника загружается на железнодорожный транспорт для перемещения в назначенные районы.
В минобороны беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению, передает УНН.
"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении минобороны беларуси.
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