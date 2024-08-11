В минобороны беларуси заявили, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению, передает УНН.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к маршу комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении минобороны беларуси.

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Накануне главнокомандующим вооруженных сил беларуси были отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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