минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 августа 2024, 16:15  •  5812 просмотра

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МИД Беларуси сообщил о сбитии группы беспилотников из Украины, которые якобы нарушили границу 9 августа. Минск назвал это попыткой эскалации и планирует обратиться к международным организациям.

В Минске заявили, что группа беспилотников якобы нарушила границу республики Беларусь и была сбита силами ПВО страны. Там назвала это попыткой эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, передает УНН.

Детали 

9 августа 2024 года группа ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенная с территории Украины, нарушила границу Республики Беларусь и в связи с этим была сбита силами противовоздушной обороны нашей страны. Это очень серьезный инцидент, который не останется без надлежащей международно-правовой и содержательной оценки

- заявили в МИД Беларуси. 

Официальный Минск заявил, что такие шаги "предпринимаются украинским руководством при очевидном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков".

лукашенко хоче відвернути увагу України: у ЦПД пояснили, навіщо білорусь стягує війська до кордонів10 августа 2024, 12:54 • 30316 просмотров

Отмечается, что Министерство иностранных дел Беларуси безотлагательно доведет подробную информацию об инциденте до соответствующих структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и ассоциаций, членом которых является Беларусь.

Мы также будем инициировать соответствующие консультации с нашими союзниками и партнерами, а также через международные организации. Конечно, Беларусь в полной мере воспользуется своим правом на самооборону и должным образом будет реагировать на любые провокации или враждебные действия

- добавили в МИД Беларуси. 

Напомним,

лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией Беларуси якобы из Украины.

После заявлений белорусского правителя Александра Лукашенко в Беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО,

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
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