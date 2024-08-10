минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь

В Минске заявили, что группа беспилотников якобы нарушила границу республики Беларусь и была сбита силами ПВО страны. Там назвала это попыткой эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, передает УНН.

Детали

9 августа 2024 года группа ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенная с территории Украины, нарушила границу Республики Беларусь и в связи с этим была сбита силами противовоздушной обороны нашей страны. Это очень серьезный инцидент, который не останется без надлежащей международно-правовой и содержательной оценки - заявили в МИД Беларуси.

Официальный Минск заявил, что такие шаги "предпринимаются украинским руководством при очевидном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков".

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Отмечается, что Министерство иностранных дел Беларуси безотлагательно доведет подробную информацию об инциденте до соответствующих структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и ассоциаций, членом которых является Беларусь.

Мы также будем инициировать соответствующие консультации с нашими союзниками и партнерами, а также через международные организации. Конечно, Беларусь в полной мере воспользуется своим правом на самооборону и должным образом будет реагировать на любые провокации или враждебные действия - добавили в МИД Беларуси.

Напомним,

лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией Беларуси якобы из Украины.

После заявлений белорусского правителя Александра Лукашенко в Беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО,