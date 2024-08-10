минск заявил о консультациях с союзниками из-за якобы пролета украинских БПЛА через Беларусь
Киев • УНН
МИД Беларуси сообщил о сбитии группы беспилотников из Украины, которые якобы нарушили границу 9 августа. Минск назвал это попыткой эскалации и планирует обратиться к международным организациям.
В Минске заявили, что группа беспилотников якобы нарушила границу республики Беларусь и была сбита силами ПВО страны. Там назвала это попыткой эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, передает УНН.
Детали
9 августа 2024 года группа ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенная с территории Украины, нарушила границу Республики Беларусь и в связи с этим была сбита силами противовоздушной обороны нашей страны. Это очень серьезный инцидент, который не останется без надлежащей международно-правовой и содержательной оценки
Официальный Минск заявил, что такие шаги "предпринимаются украинским руководством при очевидном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков".
лукашенко хоче відвернути увагу України: у ЦПД пояснили, навіщо білорусь стягує війська до кордонів10 августа 2024, 12:54 • 30316 просмотров
Отмечается, что Министерство иностранных дел Беларуси безотлагательно доведет подробную информацию об инциденте до соответствующих структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и ассоциаций, членом которых является Беларусь.
Мы также будем инициировать соответствующие консультации с нашими союзниками и партнерами, а также через международные организации. Конечно, Беларусь в полной мере воспользуется своим правом на самооборону и должным образом будет реагировать на любые провокации или враждебные действия
Напомним,
лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией Беларуси якобы из Украины.
После заявлений белорусского правителя Александра Лукашенко в Беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО,