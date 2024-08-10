лукашенко хочет отвлечь внимание Украины: в ЦПИ объяснили, зачем Беларусь стягивает войска к границам

Беларусь стягивает войска в приграничные с Украиной регионы, чтобы отвлечь внимание Киева и тем самым помочь России. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

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По его словам, своими действиями Лукашенко пытается заставить Украину распылить свои силы в приграничных регионах.

Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью - это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций - заявил Коваленко.

Напомним,

лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией Беларуси якобы из Украины.

После заявлений белорусского правителя Александра Лукашенко в Беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО,