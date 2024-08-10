лукашенко утверждает об "уничтожении воздушных целей" над беларусью

Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией беларуси якобы из Украины, пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Детали

Как утверждает лукашенко, 9 августа в 18:10 по местному времени силы ВВС и войск ПВО беларуси были приведены в состояние повышенной готовности в связи с нарушением воздушного пространства беларуси.

"На восточном направлении совсем рядом от нас в районе костюковицкого района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитируют белорусские СМИ.

Он также добавил, что ночью и сегодня утром происходит поиск того, что было "уничтожено". "Мы подозреваем, что это ударные дроны. Нарушив воздушное пространство беларуси, они вылетели из Украины", - утверждает лукашенко.

Кроме того, лукашенко затронул тему ситуации в курской области рф, заявив, после сообщений о "поприве" туда через границу, о продвижении "на несколько десятков километров, 30-35".

В Украине пока не комментировали заявления лукашенко.

Дополнение

Ранее в июле мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что "шахеды", которыми рф атакует Украину, несколько раз залетали на территорию беларуси. Впрочем, власти беларуси об этом тогда не отчитывались.

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