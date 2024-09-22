лукашенко зустрівся з лідером так званої "днр" пушілиним: в МЗС назвали це зневагою до суверенітету України
Київ • УНН
Україна засудила зустріч Лукашенка з представником окупаційної влади "ДНР" Пушиліним. МЗС попередило про негативні наслідки для українсько-білоруських відносин через цей прояв зневаги до суверенітету України.
Цього тижня президент білорусі олександр лукашенко зустрівся представником російської окупаційної влади у так званій "днр" денисом пушілиним. У МЗС України заявили, що це черговий прояв зневаги до суверенітету країни та попередили, що такі дії матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
Деталі
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України — проведення "офіційної" зустрічі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним
У Києві наголошують, що ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками кремля. Відповідно вона не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями республіки білорусь.
Також в МЗС підкреслили, що Україна відкидає лицемірну риторику олександра лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що на тлі постійних контактів білоруських посадовців з російськими маріонетками з тимчасово окупованих територій України постійні заяви олександра лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка.
Загалом же його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.
Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин
Контекст
У четвер, 19 вересня, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся з ватажком терористичної організації "днр" денисом пушиліним.
Лукашенко під час зустрічі заявив про готовність "розвивати співпрацю" з окупованим Росією регіоном та нагадав, що Білорусь "завжди співпрацювала з Донецькою областю", коли вона була під контролем України.
"Давайте закінчимо цю бійку": лукашенко запропонував росії та Україні "сісти за стіл переговорів"15.08.24, 16:59 • 101548 переглядiв