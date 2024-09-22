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лукашенко зустрівся з лідером так званої "днр" пушілиним: в МЗС назвали це зневагою до суверенітету України

лукашенко зустрівся з лідером так званої "днр" пушілиним: в МЗС назвали це зневагою до суверенітету України

Київ • УНН

 • 30621 перегляди

Україна засудила зустріч Лукашенка з представником окупаційної влади "ДНР" Пушиліним. МЗС попередило про негативні наслідки для українсько-білоруських відносин через цей прояв зневаги до суверенітету України.

Цього тижня президент білорусі олександр лукашенко зустрівся представником російської окупаційної влади у так званій "днр" денисом пушілиним. У МЗС України заявили, що це черговий прояв зневаги до суверенітету країни та попередили, що такі дії матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Деталі 

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України — проведення "офіційної" зустрічі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним

- заявили в міністерстві. 

У Києві наголошують, що ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками кремля. Відповідно вона не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями республіки білорусь.

Також в МЗС підкреслили, що Україна відкидає лицемірну риторику олександра лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України і вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що на тлі постійних контактів білоруських посадовців з російськими маріонетками з тимчасово окупованих територій України постійні заяви олександра лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка.

Загалом же його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами.

Згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин

- підсумовують в українському МЗС. 

Контекст

У четвер, 19 вересня, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся з ватажком терористичної організації "днр" денисом пушиліним.

Лукашенко під час зустрічі заявив про готовність "розвивати співпрацю" з окупованим Росією регіоном та нагадав, що Білорусь "завжди співпрацювала з Донецькою областю", коли вона була під контролем України.

"Давайте закінчимо цю бійку": лукашенко запропонував росії та Україні "сісти за стіл переговорів"15.08.24, 16:59 • 101548 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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