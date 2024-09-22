Політика русифікації українців: МЗС відреагувало на нову "стратегію культурної держполітики" рф

Ухвалена росією нова "стратегія державної культурної політики", у якій окуповані частини Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини визначені як "пріоритетні", є свідченням планомірної політики Кремля щодо русифікації українців на ТОТ. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише УНН.

"11 вересня росія ухвалила нову "стратегію державної культурної політики", в якій частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були визначені як "пріоритетні". Це чергове свідчення планомірної політики Москви щодо русифікації та асиміляції українського населення на тимчасово окупованих територіях.

Цей акт, юридично нікчемний, грубо порушує норми міжнародного права, зокрема Додатковий протокол до Женевських конвенцій, який забороняє дискримінацію за ознаками раси, мови, релігії або національного походження", - йдеться у повідомленні.

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Також у дипвідомстві наголосили, що українська сторона розцінює такий крок рф як створення умов для знищення українців як національної групи.

Ми готуємо докази для відповідних міжнародних судових інстанцій, керуючись Римським статутом МКС. Закликаємо світ посилити тиск на росію, щоб змусити її дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях, - зазначили у МЗС.

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