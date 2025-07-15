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росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW

Київ • УНН

 • 232 перегляди

російська окупаційна влада посилює тиск на жителів окупованих територій, вимагаючи перереєстрації SIM-карток до 1 листопада та встановлюючи супутникові антени "русскій мір". Також триває русифікація шкіл через "патріотичні" навчальні програми.

росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW

росія посилює тиск на жителів окупованих територій у спробі прискорити процес паспортизації. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

російська окупаційна влада посилює тиск на жителів окупованих територій, вимагаючи перереєструвати SIM-картки з використанням російських документів, щоб прискорити процес паспортизації та посилити контроль над мережами зв'язку

- звітують аналітики Інституту.

Зазначається, що окупанти роблять кроки для дистанційної реєстрації якомога більшої кількості SIM-карт. Крайнім терміном встановлено 1 листопада.

За інформацією ISW, також окупанти встановлюють супутникові антени "русскій мір", щоб зміцнити контроль над інформаційним простором та ізолювати території від усіх джерел новин, крім проросійських.

Крім того, росія продовжує спроби впровадити "патріотичні" навчальні програми в школах на окупованих територіях, намагаючись "русифікувати" українських дітей і молодь. Вчителі отримують інструкції про те, як розповідати учням про Другу світову війну, радянських ветеранів тощо.

"росія використовує міфологію Великої Вітчизняної війни як засіб викорінення української історичної та соціокультурної ідентичності на окупованих територіях. русифікація шкіл вимагає постійного контролю з боку російських чиновників", - повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо

російський диктатор путін видав указ про примусову русифікацію всього населення рф. Документ також передбачає розширення мережі "російських центрів" за кордоном для просування мови та культури.

Політика русифікації українців: МЗС відреагувало на нову "стратегію культурної держполітики" рф22.09.24, 21:09 • 31743 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Інститут вивчення війни
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