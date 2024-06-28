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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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5 захоплюючих фільмів про Дикий Захід: що подивитись у ці вихідні

Київ • УНН

 • 102481 перегляди

Дуелі ковбоїв, пограбування потягів та неймовірні трюки у вестернах "Старий Генрі", "Балада Бастера Скраггса", "Новини з усіх кінців світу", "У руках пса" та "Чудова сімка" пропонують шанувальникам захоплюючий екшн, драму та пригоди на цих вихідних.

5 захоплюючих фільмів про Дикий Захід: що подивитись у ці вихідні

Дуелі в пустелі, ковбойські капелюхи, зброя, пограбування поїздів, мисливці за головами й неймовірні трюки у виконанні чудових акторів, все це для поціновувачів фільмів у жанрі вестерн. УНН пропонує добірку фільмів, які можна подивитися у вихідні.

Старий Генрі (Old Henry) 2021 - бойовик-вестерн про овдовілого фермера та його сина, які знаходять поранену людину із мішком грошей. Незабаром до нього приїжджають трійця служителів закону, старий Генрі повинен вирішити, кому довіряти. Захищаючи облогу свого будинку, у фермера виявляється вміння талановито стріляти зі зброї, при тому, що раніше за ним не помічали такої спритності. Цей факт ставить під сумнів чи він та людина за кого себе видає.

• Жанр: Фільм, Трилер, Вестерн

• Країна: США

• Режисер: Потсі Пончіролі

• Актори: Тім Блейк Нельсон, Скотт Гейз, Гевін Льюїс, Трейсі Д. Едкінс, Стівен Дорфф, Макс Арсіньєга, Бред Картер, Кент Шелтон, Річард Спейт мол.

Балада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs) 2018 – сюжет фільму складається із шести самостійних історій про життя різних людей на Дикому Заході після Громадянської війни в XIX столітті. Починається стрічка з "Балади Бастера Скраггса" де розповідається історія про життєрадісного співаючого влучного стрільця. У частині "Під Алгодонесом" грабіжник банків отримує те, чого хотів, а потім шибеницю. "Талон на харчування" — це похмура історія про двох утомлених артистів що подорожують. "Увесь Голд-каньйон" — історія про старого золотошукача. У історії "Дівчина, яка злякалася" — йдеться про те, як жінка знаходить неочікувані любовні зобов'язання. І остання історія "Смертельні останки" про п’ятьох пасажирів, які їдуть в одному диліжансі, діляться життєвими філософіями, і розуміють, що жіноча зовнішність може бути оманливою.

• Жанр: Вестерн, Детектив, Комедія, Мелодрама, Драма

•Країна: США

• Режисер: Ітан Коен, Джоел Коен

• В ролях: Тім Блейк Нельсон, Джеймс Франко, Ліам Нісон, Том Уейтс, Зоі Казан, Білл Хек, Тайн Дейлі, Брендан Глісон, Уілі Уотсон

Новини з усіх кінців світу (News of the World) 2020 - через п’ять років після закінчення громадянської війни капітан Джефферсон Кайл Кідд, ветеран трьох воєн, тепер переїжджає з міста в місто, розповідаючи новини про президентів і королев, славні ворожнечі, руйнівні події, катастрофи та захоплюючі пригоди з далеких куточків земної кулі. На рівнинах Техасу він зустрічається з Йоганною, 10-річною дівчинкою, яку шість років тому викрали індіанці й виховували у своєму племені. Йоганну, ворожу до світу, якого вона ніколи не знала, повертають її рідним тітці й дядькові проти її волі. Кід погоджується доставити дитину до близьких. Долаючи сотні миль невблаганною пустелю, вони зіткнуться з величезними випробуваннями як людських, так і природних сил.

• Жанр: Фільм, Драма, Бойовик, Вестерн, Пригоди

• Країна: США

• Режисер: Пол Ґрінґрасс

• Актори: Том Генкс, Гелен Зенґель, Стів Бойлес, Том Естор, Рей МакКіннон, Мер Віннінгем, Стеффорд Дуглас, Майкл Анджело Ковіно, Фред Гегінгер

У руках пса (The Power of the Dog) 2021 - Це історія про двох братів Філа і Джорджа, які є заможними власниками ранчо в Монтані. М'який і добрий Джордж більше зосереджений на грошах, а Філ, справжній ковбой, відрізняється жорстокістю та грубим характером. У ресторані "Червоний млин" по дорозі на ринок брати знайомляться з вдовою Роуз, та її вразливим сином Пітером. Філ поводиться настільки жорстоко, що доводить їх обох до сліз, насолоджуючись їхнім болем і викликаючи сміх у своїх товаришів. Однак Джордж відразу ж закохується в Роуз, незабаром одружується з нею і привозить її на ранчо не попередивши брата. Філ вирішує всіма способами знищити їх стосунки.

• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Вестерн

• Країна: Нова Зеландія, Велика Британія, Канада

• Режисер: Джейн Кемпіон

• Актори: Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс, Коді Сміт-МакФі, Женев'єва Лемон, Томасін МакКензі, Кен Редлі, Шон Кінен

Чудова сімка (The Magnificent Seven) 2016 – режисер фільму Антуан Фукуа вносить своє сучасне бачення в класичну історію "Чудової сімки". За сюжетом стрічки місто Роуз-Крік перебуває під жорстоким контролем промисловця Бартолом’ю Богу, зневірені жителі міста звертаються за допомогою до сімох розбійників, мисливців за головами й азартних гравців. Готуючи місто до сутички, яка, як вони знають наближається, ці семеро розбійників усвідомлюють, що борються не лише за гроші.

• Жанр: Фільм, Бойовик, Вестерн, Пригоди

• Країна: США, Австралія

• Режисер: Антуан Фукуа

• Актори: Кріс Пратт, Дензел Вашинґтон, Ітан Гоук, Пітер Сарсґаард, Вінсент Д’Онофріо, Бюнг Гун Лі, Гейлі Беннетт, Кем Жиґанде, Метт Бомер, Вінні Джонс

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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