Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Сегодня, 29 июня, экозащитники и любители дикой природы во многих странах могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня тропиков, пишет УНН.

Тропики занимают 40% поверхности Земли, они являются домом для 80% растений и животных на планете.

В тропическом поясе проживают более 800 миллионов человек и около 20% из них не имеют нормального доступа к питьевой воде, а треть - живет практически без электроэнергии. В общем, около 70% глобального дефицита инфраструктуры приходится именно на тропики.

Зоозащитники сегодня присоединяются к Всемирному дню против отказа от домашних животных.

Событие было основано рядом общественных организаций, представители которых пришли к выводу, что именно в летние месяцы большое количество домашних животных становятся бездомными.

Среди всех европейских стран худшая ситуация с брошенными животными сложилась во Франции. Ежегодно здесь на улице оказываются более 100 тысяч домашних животных, и 60 тысяч из них - именно в летние месяцы.

Цель сегодняшнего события - побудить людей более ответственно относиться к своим домашним любимцам, а органы власти - принимать меры по усилению ответственности для людей, которые избавляются от домашних животных.

Последняя суббота июня - это Международный день амброзии. Событие посвящено осведомленности о том, какую опасность несет это растение для людей и окружающей среды.

Ученые утверждают, что проблемы со здоровьем из-за амброзии недооцениваются и доказали, что быстрое распространение растения может привести к увеличению количества людей, склонных к аллергии. В Европе насчитывается 20% больных этим хроническим недугом.

Если не будут приниматься меры по искоренению растения, то к 2050 году концентрация его пыльцы в Европе увеличится в четыре раза.

Также сегодня отмечается День промышленного дизайна.

Самое главное в промышленном дизайне - многофункциональность предметов, созданных для массового изделия. Это могут быть бытовые вещи, транспорт, предметы интерьера. Промышленный дизайн может быть разным. В группу "А" входят проекты по разработке транспортных средств, в группу "Б" - предметы, которые могут быть полезными в быту.

Склеродермия - это опасное аутоиммунное заболевание из-за которого страдает кровеносная система, кожа, мышцы и кости, внутренние органы. Распознать болезнь можно по таким симптомам, как сосудистые спазмы, возникающие во время стресса. Конечности рук в это время приобретают бледный оттенок, а впоследствии кожа становится красной.

Склеродермия опасна тем, что из-за поражения легких (а это около 35% всех случаев) значительно увеличивается риск смерти в течение ближайших 5 лет.

Сейчас в мире распространенность болезни составляет около 20 человек на каждые 100 тысяч.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День святых апостолов Петра и Павла.

Петр был одним из самых преданных учеников Иисуса. Но как и предсказал Иисус во время тайной вечери после ареста Петр трижды отрекся от своего учителя. Однако, искренне раскаялся в своем недостойном поступке.

Петр был свидетелем Вознесения и сошествия Святого Духа на апостолов. Петр много путешествовал и проповедовал. Творил чудеса, исцелял людей.

Когда Петр пришел в Рим, там его схватили и приговорили к казни. Петр считал, что так и не искупил свой грех предательства Иисуса, а потому попросил, чтобы его распяли головой вниз.

Павел стал апостолом уже после смерти Иисуса. До крещения его звали Савлом, он был римским воином и принимал участие в гонениях христиан.

Однажды, когда Савл направлялся в Дамаск, на небе появилось яркое сияние, которое ослепило его, и услышал голос с неба.

Пораженный человек в Дамаске присоединился к христианам. Крестился и сразу же прозрел. После того начал проповедовать учение Иисуса и обращать людей в христианскую веру.

Через год после смерти Петра Павел тоже был арестован и казнен.

Дню святых Петра и Павла всегда предшествовал Петровский пост, который начинается через неделю после Троицы.

Однако, в этом году из-за позднего празднования Пасхи и смещения даты Дня Петра и Павла по новоюлианскому календарю Петровского поста нет.

Именины 29 мая празднуют Петр, Павел.