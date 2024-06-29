Міжнародний день тропіків, Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, День святих апостолів Петра і Павла. Що ще можна відзначити 29 червня

Сьогодні, 29 червня, екозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня тропіків, пише УНН.

Тропіки займають 40% поверхні Землі, вони є домівкою для 80% рослин та тварин на планеті.

У тропічному поясі проживають більше 800 мільйонів людей і близько 20% з них не мають нормального доступу до питної води, а третина – живе практично без електроенергії. Загалом, близько 70% глобального дефіциту інфраструктури припадає саме на тропіки.

Зоозахисники сьогодні долучаються до Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин.

Подія була започаткована низкою громадських організацій, представники яких дійшли висновку, що саме у літні місяці велика кількість домашніх тварин стають безпритульними.

Серед усіх європейських країн найгірша ситуація з покинутими тваринами склалася у Франції. Щороку тут на вулиці опиняються більше 100 тисяч домашніх тварин, і 60 тисяч з них – саме у літні місяці.

Мета сьогоднішньої події – спонукати людей більш відповідально ставитися до своїх домашніх улюбленців, а органи влади – вживати заходи щодо посилення відповідальності для людей, які позбавляються домашніх тварин.

Остання субота червня – це Міжнародний день амброзії. Подія присвячена поінформованості про те, яку небезпеку несе ця рослина для людей та навколишнього середовища.

Вчені стверджують, що проблеми зі здоров’ям через амброзію недооцінюються та довели, що швидке розповсюдження рослини може призвести до збільшення кількості людей, схильних до алергії. У Європі налічується 20% хворих цією хронічною недугою.

Якщо не будуть прийматися заходи щодо викорінення рослини, то до 2050 року концентрація її пилку в Європі збільшиться учетверо.

Також сьогодні відзначається День промислового дизайну.

Найголовніше у промисловому дизайні – багатофункціональність предметів, що створені для масового виробу. Це можуть бути побутові речі, транспорт, предмети інтер’єру. Промисловий дизайн може бути різним. До групи "А" входять проєкти із розробки транспортних засобів, до групи "Б" – предмети, які можуть бути корисними у побуті.

Склеродермія – це небезпечне аутоімунне захворювання через яке страждає кровоносна система, шкіра, м’язи та кістки, внутрішні органи. Розпізнати хворобу можна по таких симптомах, як судинні спазми, що виникають під час стресу. Кінцівки рук у цей час набувають блідого відтінку, а згодом шкіра стає червоною.

Склеродермія небезпечна тим, що через ураження легенів (а це близько 35% усіх випадків) значно збільшується ризик смерті упродовж найближчих 5 років.

Зараз у світі поширеність хвороби складає близько 20 чоловік на кожні 100 тисяч.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День святих апостолів Петра і Павла.

Петро був одним з найвідданіших учнів Ісуса. Але як і передбачив Ісус під час таємної вечері після арешту Петро тричі відрікся від свого вчителя. Однак, щиро розкаявся у своєму негідному вчинку.

Петро був свідком Вознесіння та сходження Святого Духа на апостолів. Петро багато подорожував та проповідував. Творив дива, зцілював людей.

Коли Петро прийшов до Риму, там його схопили та засудили до страти. Петро вважав, що так і не спокутував свій гріх зради Ісуса, а тому попросив, щоб його розіп’яли головою до низу.

Павло став апостолом вже після смерті Ісуса. До хрещення його звали Савлом, він був римським воїном та приймав участь у гоніннях християн.

Якось, коли Савл прямував до Дамаску, на небі з’явилося яскраве сяйво, яке осліпило його, та почув голос з неба.

Вражений чоловік у Дамаску доєднався до християн. Охрестився і одразу ж прозрів. Після того почав проповідувати вчення Ісуса та навертати людей у християнську віру.

Через рік після смерті Петра Павло теж був арештований і страчений.

Дню святих Петра і Павла завжди передував Петрівській піст, який починається через тиждень після Трійці.

Однак, цього року через пізнє відзначення Великодня та зміщення дати Дня Петра і Павла за новоюліанським календарем Петрівського посту немає.

Іменини 29 травня святкують Петро, Павло.