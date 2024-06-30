С момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались более 30 000 украинских защитников и защитниц, а также члены их семей. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.

Детали

В пик летнего сезона перевозок поймать билеты в случае необходимости срочного путешествия становится сложнее, поэтому напоминаем: военнослужащие Сил обороны, а также члены семей раненых (когда мы перевозим последних медицинскими поездами) в случае отсутствия билетов в свободной продаже могут оставить заявку через онлайн-сервис для военных по ссылке (services.uz.gov.ua/military).

Как воспользоваться

Забронировать билеты возможно на определенный перечень поездов, следующих из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий, а оставить заявку нужно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

Выкупить забронированный билет можно в кассе вокзала не позднее чем за час до отправления поезда, предъявив кассиру военный билет/удостоверение офицера, или - для родных раненых военнослужащих - оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство 1 степени.

Если возникают дополнительные вопросы или в перечне доступных поездов нужный вам рейс отсутствует - обращайтесь на бесплатную горячую линию Укрзализныци для поддержки военнослужащих и их семей: 0800 503 222.

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