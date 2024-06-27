Руководителю организованной преступной группы, которая завладела 17 млн грн во время ремонта путевых машин "Укрзализныци", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога, передает УНН со ссылкой на САП.

"Следственный судья ВАКС ... применил меру пресечения к руководителю организованной преступной группы, которая в течение 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО "Укрзализныця" путем злоупотребления должностными лицами ВСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" своим служебным положением", - говорится в сообщении.

По данным САП, суд применил к лицу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 27.08.2024 включительно) с альтернативой внесения 12 млн грн залога.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности:

- прибывать по первому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться за пределы города Черкассы без разрешения детектива, прокурора и суда;

- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Напомним

Правоохранители разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами АО "Укрзализныця" при осуществлении ремонта путевых машин. Директор одного из филиалов "Укрзализныци" в течение апреля 2021 - февраля 2022 годов добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин, но такой ремонт фактически не проводился, что привело к нанесению ущерба на 17 млн гривен.