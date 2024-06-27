Завдали збитків “Укрзалізниці” на 17 млн гривень: керівника злочинної групи відправили під арешт на два місяці
Київ • УНН
Керівника організованої злочинної групи, яка привласнила 17 млн грн Укрзалізниці під час ремонту колійної техніки, заарештовано з альтернативою внесення 12 млн грн застави.
Керівнику організованої злочинної групи, яка заволоділа 17 млн грн під час ремонту колійних машин "Укрзалізниці", обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави, передає УНН із посиланням на САП.
"Слідчий суддя ВАКС ... застосував запобіжний захід до керівника організованої злочинної групи, яка упродовж 2021–2022 років заволоділа грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" шляхом зловживання службовими особами ВСП "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" своїм службовим становищем", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці (до 27.08.2024 включно) з альтернативою внесення 12 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки:
- прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі міста Черкаси без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час здійснення ремонту колійних машин. Директор однієї з філій "Укрзалізниці" впродовж квітня 2021 - лютого 2022 років домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин, але такий ремонт фактично не проводився, що призвело до завдання збитків на 17 млн гривень.