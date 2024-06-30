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Понад 30 000 українських захисників та їхніх родин перевезено Укрзалізницею

Київ • УНН

 • 65043 перегляди

З моменту запуску послуги "Укрзалізниця" перевезла понад 30 000 українських захисників та членів їхніх родин.

Понад 30 000 українських захисників та їхніх родин перевезено Укрзалізницею

З моменту запуску сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористались більше 30 000 українських захисників та захисниць, а також члени їх родин. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

В пік літнього сезону перевезень вполювати квитки у випадку необхідності термінової подорожі стає складніше, тож нагадуємо: військовослужбовці Сил оборони, а також члени родин поранених (коли ми перевозимо останніх медичними поїздами) в разі відсутності квитків у вільному продажі можуть залишити заявку через онлайн-сервіс для військових за посиланням (services.uz.gov.ua/military).

Як скористатися

Забронювати квитки можливо на певний перелік поїздів, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій, а залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток/посвідчення офіцера, або - для рідних поранених військовослужбовців - оригінал чи копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість 1 ступеню.

Якщо виникають додаткові питання або в переліку доступних поїздів потрібний вам рейс відсутній - звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію Укрзалізниці для підтримки військовослужбовців та їхніх родин: 0800 503 222.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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