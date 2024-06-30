Ракетный обстрел врагом столицы - начато расследование

Киевская прокуратура начала расследование воскресного ракетного обстрела столицы. Об этом сообщили в городской прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 30 июня 2024 года около 19 часов 30 минут вооруженные силы российской федерации, нарушая законы и обычаи войны, осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры г. Киева.

В Оболонском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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