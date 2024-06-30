Ракетный обстрел врагом столицы - начато расследование
Киев • УНН
Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом, ранив 6 человек, что привело к началу расследования.
Киевская прокуратура начала расследование воскресного ракетного обстрела столицы. Об этом сообщили в городской прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 30 июня 2024 года около 19 часов 30 минут вооруженные силы российской федерации, нарушая законы и обычаи войны, осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры г. Киева.
В Оболонском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Вражеская атака на столицу: уже пятеро пострадавших30 июня 2024, 17:54 • 48100 просмотров