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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный обстрел врагом столицы - начато расследование

Ракетный обстрел врагом столицы - начато расследование

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 19:12  •  30890 просмотра

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Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом, ранив 6 человек, что привело к началу расследования.

Киевская прокуратура начала расследование воскресного ракетного обстрела столицы. Об этом сообщили в городской прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 30 июня 2024 года около 19 часов 30 минут вооруженные силы российской федерации, нарушая законы и обычаи войны, осуществили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры г. Киева.

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В Оболонском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали.

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При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Вражеская атака на столицу: уже пятеро пострадавших30 июня 2024, 17:54 • 48100 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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