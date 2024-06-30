Ракетний обстріл ворогом столиці - розпочато розслідування
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Києву пошкодив житловий будинок, поранивши 6 осіб, що призвело до початку розслідування.
Київська прокуратура почала розслідування недільного ракетного обстрілу столиці. Про це повідомили у міській прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 30 червня 2024 року близько 19 години 30 хвилин збройні сили російської федерації, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури м. Києва.
В Оболонському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Загиблих немає, до медиків звернулися пʼятеро людей з гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.
Ворожа атака на столицю: вже п'ятеро постраждалих 30.06.24, 20:54 • 64838 переглядiв