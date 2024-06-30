Зеленский о разрешениях на удары по территории рф: в ближайшие недели продолжим коммуникацию с партнерами
Киев • УНН
Зеленский анонсировал продолжение переговоров с партнерами в ближайшие недели для получения разрешения на удары по военным объектам в россии, поскольку для борьбы с российской боевой авиацией и приближения мира необходимы смелые решения.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение переговоров с партнерами относительно разрешений наносить удары по военным целям на территории рф. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
Мир имеет достаточную силу, чтобы принудить россию к миру. И в частности в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решимость партнеров действительно помогает
Глава государства подчеркнул, что удары по российскому пограничье помогли защитить жизнь. Так же, по его словам, помогут и дальнейшие "смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим с нашими партнерами".
"В ближайшие недели продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения", - рассказал Президент.
Также Зеленский указал, что чем быстрее мир поможет Украине разобраться с российской боевой авиацией, которая запускает эти бомбы, в том числе и на Харьковщину, чем быстрее Силы обороны Украины смогут нанести удары по российской военной инфраструктуре. И тем ближе будет настоящий мир.
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