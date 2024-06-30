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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о разрешениях на удары по территории рф: в ближайшие недели продолжим коммуникацию с партнерами

Зеленский о разрешениях на удары по территории рф: в ближайшие недели продолжим коммуникацию с партнерами

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 17:47  •  46962 просмотра

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Зеленский анонсировал продолжение переговоров с партнерами в ближайшие недели для получения разрешения на удары по военным объектам в россии, поскольку для борьбы с российской боевой авиацией и приближения мира необходимы смелые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение переговоров с партнерами относительно разрешений наносить удары по военным целям на территории рф. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН

 Мир имеет достаточную силу, чтобы принудить россию к миру. И в частности в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решимость партнеров действительно помогает

- заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что удары по российскому пограничье помогли защитить жизнь. Так же, по его словам, помогут и дальнейшие "смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим с нашими партнерами". 

"В ближайшие недели продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения", - рассказал Президент. 

Также Зеленский указал, что чем быстрее мир поможет Украине  разобраться с российской боевой авиацией, которая запускает эти бомбы, в том числе и на Харьковщину, чем быстрее Силы обороны Украины смогут нанести удары  по российской военной инфраструктуре. И тем ближе будет настоящий мир.

Украинский спецназ поразил более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов24 июня 2024, 14:49 • 24782 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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