Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в разы или более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и баз в россии. Об этом сообщили на сайте Президента, пишет УНН.

"Ваши боевые результаты повлияли положительно на все стратегические сражения этой войны – от защиты Киева до очистки от врага в Черном море, от боев на Харьковщине и Донетчине до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", - сказал Зеленский.

Воины ЦСО "А" СБУ поразили более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и баз в россии.

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"Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой. Вместе с успехами Вооруженных Сил Украины и нашей разведки это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины завершение этой войны, обеспечивают реальную, ощутимую, мучительную ответственность россии за все содеянное против Украины и наших людей", – говорит он.

Также Президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", наградил орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденами" За мужество " I, II, III степеней и орденами княгини Ольги III степени.

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Также Владимир Зеленский вручил погоны генерал-майора начальнику ЦСО "А" СБУ Евгению Хмаре и погоны бригадного генерала – первому заместителю начальника Центра Денису Килимнику.