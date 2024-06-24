Український спецназ уразив понад 30 російських нафтопереробних заводів
Київ • УНН
Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України завдали ударів по більш ніж 30 російським нафтопереробним заводам.
Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України уразили понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз в росії. Про це повідомили на сайті Президента, пише УНН.
"Ваші бойові результати вплинули позитивно на всі стратегічні битви цієї війни – від захисту Києва до очищення від ворога в Чорному морі, від боїв на Харківщині та Донеччині до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", – сказав Зеленський.
Воїни ЦСО "А" СБУ уразили понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз в росії.
У Краснодарському краї рф бпла атакували нафтопереробні заводи й військовий аеродром, пошкоджено літаки27.04.24, 10:48 • 23268 переглядiв
"Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей", – каже він.
Тако ж Президент присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка", нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.
Британська розвідка: російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по НПЗ09.03.24, 13:26 • 100137 переглядiв
Також Володимир Зеленський вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО "А" СБУ Євгенію Хмарі й погони бригадного генерала – першому заступникові начальника Центру Денису Килимнику.