В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты

Беспилотники атаковали военный аэродром в Кущевской Краснодарского края рф. Повреждены самолеты. Об этом пишет телеграм-канал Baza и ASTRA, передает УНН.

Украинские беспилотники пытались атаковать несколько нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае (в частности "КНГК-ИНПЗ", "Славянск ЭКО"), а также военный аэродром, расположенный недалеко от станицы Кущевская. - утверждает Baza.

Детали

Сообщается, что атака дронов по Краснодарскому краю началась около трех утра и продолжалась полтора часа. Первые беспилотники попытались атаковать аэродром. Всего в сторону аэродрома было направлено более 10 БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ближе к четырем часам утра около 17 беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод возле пгт. Ильинское. В результате атаки была повреждена установка АТ-1. Начался пожар, который ликвидировали через полчаса. Еще 12 беспилотников атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани. Там была повреждена ректификационная колонна. Пожар удалось быстро потушить. - пишет База.

ASTRA опубликовала вероятное видео с последствиями атаки БПЛА на военный аэродром в Кущевской Краснодарского края.

Сейчас достоверность видео не подтверждена. - отмечают журналисты.

Ранее источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что в результате атаки на военный аэродром в Кущевской повреждены самолеты, их количество и степень повреждений устанавливают.

Дополнение

Украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко опубликовал фото, по его словам, с пораженного аэродрома. Там явно видны метки.

Кто нарисовал метки на аэродроме "Кущёвская"? - написал Стерненко.

Минобороны рф утверждало, что ночью над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников.

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