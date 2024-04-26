ГУР показало, как был сожжен вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве

ГУР опубликовало видео на котором пылает вражеский вертолет Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в москве, передает УНН.

В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "остафьево" министерства обороны рф в городе москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром принадлежит мо рф и эксплуатируется совместно с предприятием "газпромавиа", входящим в структуру ОАО "газпром - сообщили в ГУР.

Отмечается, что уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии.

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Ранее журналисту УНН источники сообщили, что украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который находился на аэродроме Остафьево в Москве.