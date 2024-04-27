На Россию ночью летело 68 беспилотников

Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Якобы российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 66 дронов над Краснодарским краем России и еще два - над Крымским полуостровом. В Минобороны России не уточняют информацию о пострадавших и разрушениях, передает УНН.

Детали

О массовой атаке беспилотниками ранее сообщал губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев. В регионе поврежден Славянский нефтеперерабатывающий завод.

По информации российского губернатора, никто не пострадал.

В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ