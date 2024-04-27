В России сообщили о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ

Беспилотники ночью попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Краснодарском крае России. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, передает УНН. Он назвал произошедшее попыткой масштабной атаки.

Детали

"По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах", - написал он в телеграм-канале.

По сообщениям с мест, добавил губернатор, пострадавших и серьезных повреждений нет, возникшие вследствие атаки вспышки ликвидируют.

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