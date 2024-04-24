"НПЗ или нефтехранилище": в сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после ночных дронов

В сети публикуют видео, как утверждается, с места пожара в воронежской области в рф после атаки дронов, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Судя по кадрам, атакован НПЗ или нефтехранилище. Подтверждений подлинности видео нет", - отмечает российский телеграм-канал ASTRA.

В миноброны рф заявили, что за ночь уничтожено 8 беспилотников: 3 - над территорией курской области; 2 - над территорией белгородской области; 2 - над территорией воронежской области и 1 - над территорией смоленской области.

Губернатор воронежской области заявил, что над регионом уничтожено 4 БПЛА.

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Также публиковали видео с места пожара в смоленской области, где, как указано, атакован НПЗ.

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод