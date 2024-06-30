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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зеленський про дозволи на удари по території рф: найближчими тижнями продовжимо комунікацію із партнерами

Київ • УНН

 • 102927 перегляди

Зеленський анонсував продовження переговорів з партнерами в найближчі тижні для отримання дозволу на удари по військових об'єктах в росії, оскільки для боротьби з російською бойовою авіацією і наближення миру необхідні сміливі рішення.

Зеленський про дозволи на удари по території рф: найближчими тижнями продовжимо комунікацію із партнерами

Президент України Володимир Зеленський анонсував продовження переговорів із партнерами щодо дозволів завдавати удари по військових цілях на території рф. Про це він сказав у своєму відеозвернені, передає УНН

 Світ має достатню силу, щоб примусити росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає

- заявив Президент.

Голова держави наголосив, що удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само, з його слів, допоможуть і подальші "сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами". 

"Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - розповів Президент. 

Також Зеленський вказав, що чим швидше світ допоможе Україні  розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, зокрема і на Харківщину, чим швидше Сили оборони України зможуть завдати ударів  по російській військовій інфраструктурі. І тим ближче буде справжній мир.

Український спецназ уразив понад 30 російських нафтопереробних заводів24.06.24, 17:49 • 25020 переглядiв

Тетяна Краєвська

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