Зеленський про дозволи на удари по території рф: найближчими тижнями продовжимо комунікацію із партнерами
Київ • УНН
Зеленський анонсував продовження переговорів з партнерами в найближчі тижні для отримання дозволу на удари по військових об'єктах в росії, оскільки для боротьби з російською бойовою авіацією і наближення миру необхідні сміливі рішення.
Президент України Володимир Зеленський анонсував продовження переговорів із партнерами щодо дозволів завдавати удари по військових цілях на території рф. Про це він сказав у своєму відеозвернені, передає УНН.
Світ має достатню силу, щоб примусити росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає
Голова держави наголосив, що удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само, з його слів, допоможуть і подальші "сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами".
"Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - розповів Президент.
Також Зеленський вказав, що чим швидше світ допоможе Україні розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, зокрема і на Харківщину, чим швидше Сили оборони України зможуть завдати ударів по російській військовій інфраструктурі. І тим ближче буде справжній мир.
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