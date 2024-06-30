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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 323 тысяч украинцев обновили свои учетные данные на этой неделе - Минобороны

Более 323 тысяч украинцев обновили свои учетные данные на этой неделе - Минобороны

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 16:30  •  4360 просмотра

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За неделю с 24 по 30 июня еще более 323 000 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ, что увеличило общее количество обновлений до почти 2,6 миллиона по состоянию на 30 июня.

С 24 по 30 июня свои военно-учетные данные обновили через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП  еще  323 734 гражданина. Всего по состоянию на 30  июня, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны, передает УНН

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 24 по 30 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 323 734 гражданина", - сообщили в Минобороны. 

В ведомстве указано, что в целом, по состоянию на 30 июня 2024 года, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона.

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Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.

Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

С момента запуска Резерв+ поступило 40 тысяч обращений из-за проблем с приложением28 июня 2024, 08:04 • 13769 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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