Более 323 тысяч украинцев обновили свои учетные данные на этой неделе - Минобороны
Киев • УНН
За неделю с 24 по 30 июня еще более 323 000 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ, что увеличило общее количество обновлений до почти 2,6 миллиона по состоянию на 30 июня.
С 24 по 30 июня свои военно-учетные данные обновили через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП еще 323 734 гражданина. Всего по состоянию на 30 июня, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны, передает УНН.
"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 24 по 30 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 323 734 гражданина", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве указано, что в целом, по состоянию на 30 июня 2024 года, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона.
Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.
Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
С момента запуска Резерв+ поступило 40 тысяч обращений из-за проблем с приложением28 июня 2024, 08:04 • 13769 просмотров