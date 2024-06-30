Более 323 тысяч украинцев обновили свои учетные данные на этой неделе - Минобороны

С 24 по 30 июня свои военно-учетные данные обновили через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП еще 323 734 гражданина. Всего по состоянию на 30 июня, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны, передает УНН.

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 24 по 30 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 323 734 гражданина", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве указано, что в целом, по состоянию на 30 июня 2024 года, количество обновлений достигло почти 2.6 миллиона.

Обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦПАУ.

Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID. С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

С момента запуска Резерв+ поступило 40 тысяч обращений из-за проблем с приложением