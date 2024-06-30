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Понад 323 тисяч українців оновили свої облікові дані цього тижня - Міноборони

Київ • УНН

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За тиждень з 24 по 30 червня ще понад 323 000 українців оновили свої військово-облікові дані через додаток Резерв+, ТЦК або ЦНАП, що збільшило загальну кількість оновлень до майже 2,6 мільйона станом на 30 червня.

Понад 323 тисяч українців оновили свої облікові дані цього тижня - Міноборони

З 24 по 30 червня свої військово-облікові дані оновили через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП  ще  323 734 громадяни. Загалом станом на 30  червня, кількість оновлень сягнула майже 2.6 мільйона. Про це у неділю повідомили у Міноборони, передає УНН

"За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 24 по 30 червня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 323 734 громадяни", - повідомили в Міноборони. 

У відомстві вказано, що загалом, станом на 30 червня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 2.6 мільйона.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID. З 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

З моменту запуску Резерв+ надійшло 40 тисяч звернень через проблеми із додатком 28.06.24, 11:04 • 14853 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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