З моменту запуску Резерв+ надійшло 40 тисяч звернень через проблеми із додатком
Київ • УНН
З моменту запуску Резерв+ було отримано понад 40 000 звернень від громадян, з яких 11 000 стосувалися відсутніх даних, а 7 500 - застарілих даних у реєстрі.
З моменту запуску додатку Резерв+, було отримано понад 40 тисяч звернень від громадян, з яких 11 тисяч стосуються відсутності даних у реєстрі, а 7,5 тисячі звернень пов’язані з неактуальністю даних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
З початку функціонування додатку Резерв+, надійшло близько 40 тисяч звернень від громадян. Найчастіше звертаються через відсутність даних у реєстрі – це близько 11 тисяч звернень, або не актуальності даних – це 7, 5 тисяч звернень
Вона розповідає, що найбільше звернень щодо технічного аспекту роботи застосунку – це неможливість зареєструватись.
"Це проблема, або зі сторони банку, або технічна проблема на нашій стороні. Ми дуже швидко на це реагуємо. Також були звернення з-за кордону, а саме через неможливість авторизуватись через BankID", - розповідає Черногоренко.
Нагадаємо
МОУ пропонує громадянам, які стикнулися зі складностями під час оновлення даних у додатку Резерв+, звернутися в технічну підтримку для отримання детальних інструкцій.