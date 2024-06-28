С момента запуска приложения Резерв+, было получено более 40 тысяч обращений от граждан, из которых 11 тысяч касаются отсутствия данных в реестре, а 7,5 тысячи обращений связаны с неактуальностью данных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

С начала функционирования приложения Резерв+, поступило около 40 тысяч обращений от граждан. Чаще всего обращаются из-за отсутствия данных в реестре - это около 11 тысяч обращений, или не актуальности данных - это 7, 5 тысяч обращений - говорит Черногоренко.

Она рассказывает, что больше всего обращений по техническому аспекту работы приложения - это невозможность зарегистрироваться.

"Это проблема, либо со стороны банка, либо техническая проблема на нашей стороне. Мы очень быстро на это реагируем. Также были обращения из-за рубежа, а именно из-за невозможности авторизоваться через BankID", - рассказывает Черногоренко.

Напомним

МОУ предлагает гражданам, которые столкнулись со сложностями при обновлении данных в приложении Резерв+, обратиться в техническую поддержку для получения подробных инструкций.