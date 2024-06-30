В Запорожье восстановили водопровод и дорогу, поврежденные в результате удара по Вольнянску
Киев • УНН
Благодаря совместным усилиям государственных, областных, муниципальных и частных служб в Вольнянске Запорожской области было быстро восстановлено систему водоснабжения и дорогу после вражеского ракетного удара.
В Запорожской области оперативно восстановили водопровод и дорогу, поврежденные в результате вражеского ракетного удара по Вольнянску. Об этом сообщил глава региона Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что во время атаки россияне изуродовали участок водопровода и дорогу. Часть предприятий осталась без воды, а жители - без важной дорожной артерии.
Государственные, областные, городские и частные службы объединились, чтобы оперативно помочь людям:
- непрерывно работали,
- отремонтировали водопровод,
- восстановили движение транспорта.
Напомним,
29 июня российские оккупационные войска нанесли удар по городу Вольнянск Запорожской области. Семь человек погибли, ранения получили 36 человек. Среди них - 9 детей.
Ракетный обстрел Вольнянска: 75 человек обратились с заявлениями о повреждении или уничтожении имущества30 июня 2024, 10:33 • 22111 просмотров