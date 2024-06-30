Из-за вражеского ракетного обстрела в Вольнянске с заявлениями о повреждении или уничтожении имущества в полицию обратилось 75 граждан. Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Запорожской области.

В Вольнянске по состоянию на 12:00 с заявлениями о повреждении или уничтожении имущества в результате ракетного обстрела в полицию обратилось 75 граждан. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для документирования преступления армии рф. На месте происшествия продолжает работать мобильный пункт оказания помощи - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что во время ракетной атаки погибли дети, а именно мальчик 13 лет и девочка - 10 лет. Также много детей раненых 2007, 2008 годов рождения, которые отдыхали в парке.

"Мальчик как раз передвигался на мопеде и погиб сразу в момент прилета ракеты", - рассказали в полиции.

Дополнение

Из-за вражеского обстрела Вольнянска пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 мужчины, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. В результате российского удара по Вольнянску 12 человек были госпитализированы, 6 из них в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, контузиями, переломами и травматическими ампутациями.