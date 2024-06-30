Ракетний обстріл Вільнянська: 75 людей звернулися із заявами про пошкодження чи знищення майна
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного обстрілу Вільнянська 75 громадян повідомили про пошкодження або знищення майна, 43 людини отримали поранення, в тому числі 9 дітей, і 7 людей загинули, серед них 13-річний хлопчик і 10-річна дівчинка.
Через ворожий ракетний обстріл у Вільнянську із заявами про пошкодження чи знищення майна до поліції звернулось 75 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Запорізької області.
У Вільнянську станом на 12:00 із заявами про пошкодження чи знищення майна внаслідок ракетного обстрілу до поліції звернулось 75 громадян. Правоохоронці проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії рф. На місці події продовжує працювати мобільний пункт надання допомоги
Також в поліції зазначили, що під час ракетної атаки загинули діти, а саме хлопчик 13 років та дівчинка - 10 років. Також багато дітей поранених 2007, 2008 років народження, які відпочивали в парку.
"Хлопчик як раз пересувався на мопеді та загинув відразу в момент прильоту ракети", - розповіли в поліції.
Доповнення
Через ворожий обстріл Вільнянська постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей). Травмовано 36 людей, серед яких 9 дітей. Внаслідок російського удару по Вільнянську 12 осіб було госпіталізовано, 6 з них у важкому стані з осколковими пораненнями, контузіями, переломами та травматичними ампутаціями.