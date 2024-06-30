Кількість травмованих через обстріл Вільнянська зросла до 36 осіб
Київ • УНН
43 людини отримали поранення і 7 загинули, в тому числі 3 дітей, в результаті ворожого обстрілу Вільнянська Запорізької області 29 червня.
Через ворожий обстріл Вільнянська постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей). Травмовано 36 людей, серед яких 9 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Запорізької області.
Інформація станом на 09:30: внаслідок обстрілу Вільнянська 29 червня постраждали 43 особи, з них осіб 7 загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей
Повідомляється, що пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів.
"На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію "102". Продовжують роботу комунальні служби", - інформують в поліції.
Доповнення
29 червня російські терористи вдарили по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є загиблі та поранені.