Из-за вражеского обстрела Вольнянска пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 мужчины, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Запорожской области.

Информация по состоянию на 09:30: в результате обстрела Вольнянска 29 июня пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 мужчины, 1 женщина и 3 детей). Травмированы 36 человек, среди которых 9 детей - говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла 7 автомобилей.

"На месте работает мобильный пункт приема обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102". Продолжают работу коммунальные службы", - информируют в полиции.

Дополнение

29 июня российские террористы ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.