Кількість травмованих через обстріл Вільнянська зросла до 23 осіб, 7 людей загинуло, з них 2 дітей - ДСНС
Київ • УНН
У Вільнянську внаслідок російських обстрілів загинуло 7 мешканців, з них 2 дітей та 23 людей отримали поранення.
Унаслідок ворожого обстрілу Вільнянська зросла кількість травмованих до 23 осіб, у тому числі 8 дітей. На жаль,7 людей загинуло, з яких 2 дітей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Вільнянськ. Станом на 21.20 кількість постраждалих внаслідок ворожого удару збільшилася до 23-х, у тому числі 8 дітей. 7 людей загинуло, з них 2 дітей.
Додамо
Зі слів голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Вільнянськ – це невеличке, містечко Запорізької області. Населений пункт вже понад 2 роки потерпає від постійних російських обстрілів.
росія вбиває наших людей та трощить міста.
Ворог має відповісти за всі скоєні жахіття!
росія - країна-терорист
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Сьогодні російські терористи вдарили по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є загиблі та поранені.
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