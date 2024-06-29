Семеро загиблих, в тому числі діти, у результаті російського удару по Запорізькій області: Зеленський закликає Захід не затягувати з допомогою

В результаті ворожого обстрілу Вільнянська в Запорізькій області загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Але кількість постраждалих може зрости. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости

Як зазначив глава держави, є способи подолати щоденний російський терор, від якого потерпають українські міста та громади. Для цього, за його словами, потрібно знищувати російських терористів та пускові установки там, де вони є, а також збільшувати кількість сучасники систем ППО в Україні.

Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів,