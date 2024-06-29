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Семеро загиблих, в тому числі діти, у результаті російського удару по Запорізькій області: Зеленський закликає Захід не затягувати з допомогою

Київ • УНН

 • 75621 перегляди

Семеро людей, у тому числі двоє дітей, загинули і одинадцять отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Вільнянську Запорізької області, і кількість загиблих, ймовірно, зросте. Зеленський закликав Захід прискорити надання військової допомоги Україні.

Семеро загиблих, в тому числі діти, у результаті російського удару по Запорізькій області: Зеленський закликає Захід не затягувати з допомогою

В результаті ворожого обстрілу Вільнянська в Запорізькій області загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Але кількість постраждалих може зрости. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости

- написав Президент.

Як зазначив глава держави, є способи подолати щоденний російський терор, від якого потерпають українські міста та громади. Для цього, за його словами, потрібно знищувати російських терористів та пускові установки там, де вони є, а також збільшувати кількість сучасники систем ППО в Україні.

Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів,

- наголосив Зеленський.

Нагадаємо

російські війська вдень, завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є загиблі та поранені.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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