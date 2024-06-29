Війська рф атакували місто Вільнянськ на Запоріжжі: шестеро загиблих, є поранені
Київ • УНН
російські війська атакували місто Вільнянськ у Запорізькій області, в результаті чого загинуло 6 мирних жителів і 8 було поранено, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.
російські війська вдень, завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За попередніми даними, в результаті російського удару було вбито 6 мирних людей. Ще 8 - поранено.
Також відомо, що було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо,
Нагадаємо
За минулу добу сили терористичної країни 314 разів завдали ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області, включаючи авіаудари, обстріли з безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.