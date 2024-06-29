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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

За добу терористи завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 27479 перегляди

За минулу добу сили терористичної країни 314 разів завдали ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області, включаючи авіаудари, обстріли з безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.

За добу терористи завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам у Запорізькій області

Протягом доби сили терористичної країни завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти завдали авіаційного удару по Новоандріївці. Крім того, 141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине. Також здійснено 164 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Малої Токмачки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

Додамо

За добу до місцевих органів влади надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Окупанти за добу 457 разів ударили по Запоріжжі25.06.24, 07:50 • 25865 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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