Окупанти за добу 457 разів ударили по Запоріжжі
Київ • УНН
За добу російські окупанти здійснили 457 обстрілів Запорізької області, завдавши по 8 населених пунктах 182 удари з БПЛА, 20 ударів з РСЗВ та 255 артилерійських обстрілів, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
Упродовж доби російські окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За його даними, 182 російські БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.
255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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