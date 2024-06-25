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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61983 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти за добу 457 разів ударили по Запоріжжі

Київ • УНН

 • 25865 перегляди

За добу російські окупанти здійснили 457 обстрілів Запорізької області, завдавши по 8 населених пунктах 182 удари з БПЛА, 20 ударів з РСЗВ та 255 артилерійських обстрілів, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.

Окупанти за добу 457 разів ударили по Запоріжжі

Упродовж доби російські окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його даними, 182 російські БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Запоріжжі помер енергетик, який напередодні був поранений під час російського ракетного удару23.06.24, 09:18 • 36151 перегляд

Лілія Подоляк

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