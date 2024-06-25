За сутки российские оккупанты совершили 457 обстрелов Запорожской области, нанеся по 8 населенным пунктам 182 удара с БПЛА, 20 ударов из РСЗО и 255 артиллерийских обстрелов, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
В течение суток российские оккупанты 457 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его данным, 182 российских БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
20 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку.
255 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Степногорска.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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