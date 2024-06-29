За сутки террористы нанесли 314 ударов по 7 населенным пунктам в Запорожской области

В течение суток силы террористической страны нанесли 314 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли авиационный удар по Новоандреевке. Кроме того, 141 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Роботино. Также осуществлено 164 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Малой Токмачки, Малиновки, Роботино и Левадного.

Добавим

За сутки в местные органы власти поступило 4 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

Оккупанты за сутки 457 раз ударили по Запорожью