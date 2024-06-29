российские войска днем, нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате российского удара были убиты 6 мирных людей. Еще 8 - ранены.

Также известно, что были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим, - написал Федоров.

Напомним

За минувшие сутки силы террористической страны 314 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы с беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.