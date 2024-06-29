Киев • УНН
российские войска атаковали город Вольнянск в Запорожской области, в результате чего погибло 6 мирных жителей и 8 были ранены, повреждена инфраструктура и жилые дома.
российские войска днем, нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, в результате российского удара были убиты 6 мирных людей. Еще 8 - ранены.
Также известно, что были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим,
Напомним
За минувшие сутки силы террористической страны 314 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы с беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.