В результате вражеского обстрела Вольнянска в Запорожской области погибли семь человек, среди которых двое детей. Но количество пострадавших может возрасти. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. По состоянию на сейчас известно об одиннадцати раненых - трое из них дети. Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти - написал Президент.

Как отметил глава государства, есть способы преодолеть ежедневный российский террор, от которого страдают украинские города и общины. Для этого, по его словам, нужно уничтожать российских террористов и пусковые установки там, где они есть, а также увеличивать количество современники систем ПВО в Украине.

Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней, - подчеркнул Зеленский.

Напомним

российские войска днем, нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.