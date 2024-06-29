Количество травмированных из-за обстрела Вольнянска возросло до 23 человек, 7 человек погибли, из них 2 детей - ГСЧС
Киев • УНН
В Вольнянске в результате российских обстрелов погибли 7 жителей, из них 2 детей и 23 человека получили ранения.
В результате вражеского обстрела Вольнянска возросло количество травмированных до 23 человек, в том числе 8 детей. К сожалению, 7 человек погибли, из которых 2 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Вольнянск. По состоянию на 21.20 количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до 23-х, в том числе 8 детей. 7 человек погибло, из них 2 детей.
Добавим
По словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, Вольнянск - это небольшой городок Запорожской области. Населенный пункт уже более 2 лет страдает от постоянных российских обстрелов.
россия убивает наших людей и крушит города.
Враг должен ответить за все совершенные ужасы!
россия - страна-террорист
Напомним
Сегодня российские террористы ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.
Семеро погибших, в том числе дети, в результате российского удара по Запорожской области: Зеленский призывает Запад не затягивать с помощью29 июня 2024, 17:43 • 31157 просмотров