Количество травмированных из-за обстрела Вольнянска возросло до 23 человек, 7 человек погибли, из них 2 детей - ГСЧС

В результате вражеского обстрела Вольнянска возросло количество травмированных до 23 человек, в том числе 8 детей. К сожалению, 7 человек погибли, из которых 2 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Вольнянск. По состоянию на 21.20 количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до 23-х, в том числе 8 детей. 7 человек погибло, из них 2 детей. - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Добавим

По словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, Вольнянск - это небольшой городок Запорожской области. Населенный пункт уже более 2 лет страдает от постоянных российских обстрелов.

россия убивает наших людей и крушит города.

Враг должен ответить за все совершенные ужасы!

россия - страна-террорист - заявил Иван Федоров.

Напомним

Сегодня российские террористы ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.

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