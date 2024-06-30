Наслідки російського удару по Вільнянську: 12 людей у лікарнях, стан шістьох важкий
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Вільнянську 12 осіб було госпіталізовано, 6 з них у важкому стані з осколковими пораненнями, контузіями, переломами та травматичними ампутаціями.
У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
12 людей, поранених внаслідок удару російських загарбників по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Медики оцінюють як важкий стан шістьох постраждалих.
Зазначається, що у госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації.
Загальна кількість постраждалих зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей.
Нагадаємо
УНН передавав, що зс рф вдарили по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є загиблі та поранені.
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