Киев • УНН
В результате российского удара по Вольнянску 12 человек были госпитализированы, 6 из них в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, контузиями, переломами и травматическими ампутациями.
У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Детали
12 человек, раненых в результате удара российских захватчиков по Вольнянску, находятся в больницах. Медики оценивают как тяжелое состояние шестерых пострадавших.
Отмечается, что у госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.
Общее количество пострадавших возросло до 36. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей.
Напомним,
УНН передавал, что сс рф ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.
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