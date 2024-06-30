У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Детали

12 человек, раненых в результате удара российских захватчиков по Вольнянску, находятся в больницах. Медики оценивают как тяжелое состояние шестерых пострадавших.

Отмечается, что у госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.

Общее количество пострадавших возросло до 36. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей.

Напомним,

УНН передавал, что сс рф ударили по городу Вольнянск в Запорожском районе. Поврежден инфраструктурный объект. Есть погибшие и раненые.

Утром россияне ударили по Харьковской области: поврежден детсад