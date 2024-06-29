Утром, 29 июня, оккупационные войска рф в очередной раз ударили по Харьковской области. Под обстрел попал поселок Богуславка Изюмского района и Купянск-Узловой. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубов сегодня в 06:00 в с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждено частное домовладение.

Также 29 июня в 05:00 в пгт Купянск-Узловой, по ул. Дарвина в результате обстрела повреждено здание "Дома науки и техники" и детский сад.

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Кроме того, Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины в течение пятницы, 26 июня:

20:00 Купянский район, Двуречанская громада, с. Митрофановка. В результате обстрела из РСЗО повреждена ферма, сельхозтехника.

16:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Белый Колодец, в результате вражеского артобстрела пострадала женщина.

16:20 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Циркуны. В результате обстрела КАБ повреждено здание предприятия, автомобиль, частные дома. Пострадало 8 человек.

09:00 Чугуевский район, Волчанская громада, с. Варваровка. В результате обстрела КАБ погибла женщина.

▪️ 28 июня 08:30 Купянский район, Двуречанская громада, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела поврежден дом.

Напомним,

Враг нанес удары по Циркунам, что на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. В результате удара оккупантов ранены по меньшей мере восемь человек.