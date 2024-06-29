Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив здания, фермерские хозяйства и ранив мирных жителей, в том числе одного погибшего в селе Варваровка.
Утром, 29 июня, оккупационные войска рф в очередной раз ударили по Харьковской области. Под обстрел попал поселок Богуславка Изюмского района и Купянск-Узловой. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Синегубов сегодня в 06:00 в с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждено частное домовладение.
Также 29 июня в 05:00 в пгт Купянск-Узловой, по ул. Дарвина в результате обстрела повреждено здание "Дома науки и техники" и детский сад.
Дополнение
Кроме того, Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины в течение пятницы, 26 июня:
Напомним,
Враг нанес удары по Циркунам, что на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. В результате удара оккупантов ранены по меньшей мере восемь человек.